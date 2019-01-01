مكتوميناي: نحتاج إلى تصحيح بعض الأخطاء

أبرز ما قاله مكتوميناي بعد مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال

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قال نجم مانشستر يونايتد الشاب سكوت مكتوميناي إن الفريق في حاجة إلى تصحيح العديد من الأخطاء التي وقع فيها في المباريات الماضية.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام آرسنال بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعبه أولدترافورد مساء أمس الإثنين.

وبتعادله هذا وصل مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط فقط من 7 مباريات خاضها حتى الآن، في انطلاقة سيئة للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحول ذلك، قال مكتوميناي إن الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الفريق تتكرر في أكثر من مباراة، وتحتاج إلى الوقوف معها والتعامل بشكل إيجابي من أجل ألا تتكرر من جديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وأضاف: "أمام آرسنال لعبنا مباراة أفضل من سابقيها، ولكنها شهدت تكرار عدد من الأخطاء التي طالما وقعنا فيها منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن"

وتابع: "الانطلاقة التي حققناها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليست جيدة، ولكن ما زالت أمامنا فرصة من أجل تصحيح الأوضاع فيما هو آت"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق انتصارين فقط من المباريات السبعة التي لعبها في البريميرليج حتى الآن، مما أثار الكثير من الجدل.