مكتشف أساطير برشلونة: ميسي منزعج من النادي

تحليل واقعي للأزمة..

اعتبر جوزيب ماريا مينجويلا، وكيل الأعمال الذي جلب ليونيل ميسي وهو صغير إلى برشلونة، أن البرغوث غير راضٍ عن كيفية سير الأمور في النادي الكتالوني، الأمر الذي تسبب في انطلاق شائعات رغبته في الرحيل الصيف المقبل.

وكانت الصحافة الإسبانية قد كشفت أن ميسي قد قرر مغادرة كامب نو بعد نهاية عقده في صيف 2021 بعد خلافات مع الإدارة الحالية للنادي.

مصادر جول أشارت إلى أن الليو لم يتخذ قراره النهائي بعد، بل إن الأمر يمكن وصفه بغضب من الدولي الأرجنتيني على الطريقة التي تسير بها الأمور مؤخرًا داخل النادي.

المزيد من الفرق

مينجويلا في تصريحات صحفية عن الأمر قال "إن ما حدث هو نتيجة لمزيج من الأشياء، لم تسر الأمور جيدًا في برشلونة في آخر الشهور على أرض الملعب، كما أن الجانب المالي قد يمثل مشكلة أيضًا".

كما أضاف "مع أزمة فيروس كورونا طلبت الإدارة من اللاعبين تخفيض أجورهم، وتزامن هذا الأمر مع بداية مفاوضات التجديد مع ميسي".

وتابع "ليس من السهل التفاوض في مثل هذه الظروف، لسبب أو لآخر، الأمر يكون مختلفًا تمامًا عندما تتم المفاوضات والنادي لديه أموال في البنوك".

"لقد خلق كل شيء جوًا سيئًا وجعل ميسي يقول أن ننتظر حتى المستقبل ونستمر في الحديث، لكن لا ينبغي أن يُفسّر ذلك على أنه يقول أنه لن يستمر في النادي".

وأتم "لم يقل ميسي أنه لن يستمر، لم يقل ذلك فعلًا، لقد كانت الفرصة مواتية له للمغادرة ولم يفعلها، هناك أمر واحد وهو أنه سئم من وضع النادي حتى على أرض الملعب، إنه منزعج وليس غاضب، انزعج لأنه فائز وقد مضى وقتًا طويلًا على تحقيقه البطولات".

يذكر أن برشلونة شبه خسر لقب الدوري الإسباني بعد النتائج السلبية الأخيرة وتراجعه للمركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، كما خرج من ربع نهائي كأس الملك وتعادل إيجابيًا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع نابولي.