خاص| ميسي يترك الكرة في ملعب برشلونة قبل الرحيل

هل يرحل النجم الأرجنتيني الموسم القادم؟

ارتفعت حدة التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية، حول مصير المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية رحيله عن صفوف برشلونة بسبب الوضع الحالي للفريق.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل هذا الأسبوع، لتؤكد رفض ميسي لتجديد عقده ورحيله عن برشلونة بعد نهاية الموسم القادم.

ويأتي ذلك بسبب عدم شعور اللاعب بالراحة داخل النادي الإسباني، والحالة السيئة للفريق مع اقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح ريال مدريد.

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مصادر خاصة لـ"جول"، أكدت شعور ميسي بالضيق خلال الفترة الماضية، بسبب كل ما يحدث داخل النادي، والمناخ المتوتر منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن.

وأوضحت أن صاحب الـ33 سنة لا يعتبر الوقت الحالي، هو الأنسب من أجل الجلوس مع إدارة برشلونة من أجل الاتفاق على التجديد والبقاء لفترة أطول.

ولا يعني ذلك رغبة صاحب الـ33 سنة في الرحيل عن برشلونة، ولكنه يفضل الانتظار والتفكير جيداً قبل اتخاذ القرار النهائي، حيث يرغب في معرفة الاتجاه الذي سيسلكه فريقه خلال الأشهر القادمة.

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يذكر أن برشلونة اقترب من خسارة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد ابتعاده عن ريال مدريد المتصدر بـ4 نقاط، بعد 33 جولة من عمر البطولة.