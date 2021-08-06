"مكالمة منتصف الليل" أولى خطوات باريس للظفر بخدمات ميسي

باريس سان جيرمان يبدأ التفاوض لضم ميسي.

يبدو أن الراغبين في الظفر بخدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي ازداد نشاطهم أمس بعد إعلان برشلونة رحيله رسميًا.

آخر التقارير كانت عن اتصال تم بين ليونيل ميسي ومواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

هل تواصل ميسي مع باريس سان جيرمان؟

بحسب التقارير الواردة في سكاي سبورتس إيطاليا وذي أثليتك فإن ميسي تواصل مع مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان.

التواصل بين ليو وماوريسيو كان في الفترة بين العاشرة مساءً ومنتصف ليل أمس الخميس.

المفاوضات يشرف عليها القطري ناصر الخليفي رئيس ومالك باريس سان جيرمان.

هل يمكن أن يضم باريس ليونيل ميسي؟

يدرس باريس الآن الوضع المالي للنادي وإمكانية ضم ليونيل ميسي كي لا يخرق النادي قواعد اللعب المالي النظيف.

الفريق الباريسي ضم هذا الصيف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق بعقد انتقال حر، والمغربي أشرف حكيمي من إنتر، بطل الدوري الإيطالي، بما يقرب من 70 مليون يورو.

باريس مستعد لدفع ما يطلبه ميسي فالعائد من التعاقد مع المتوج بالكرة الذهبية ست مرات سيكون كبيرًا.

لماذا رحل ليو عن برشلونة؟

رحل ليو عن برشلونة رسميًا بإعلان النادي أمس أنه لم يعد لاعبًا في الفريق. ميسي انتهى تعاقده بالفعل مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الماضي لكن المفاوضات بين الجانبين كانت مستمرة.

وأعلن برشلونة رحيل ميسي بسبب صعوبة قيده بسبب الأزمة المالية للنادي.

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