حلم بلانيس الكبير .. الاتحاد قد يتراجع عن التعاقد مع أليجري ومورينيو لـ"عيون هذا المدرب"!

مفاجأة جديدة في الاتحاد..

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منذ عدة أيام والثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري، يرتبطان بإمكانية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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الاتحاد اتخذ قرار "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في انتظار التوصل إلى تسوية مالية معه؛ بعد تمسك المدرب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل، والذي يُقدر بـ22 مليون يورو.

وفي انتظار التوصل لتسوية مع جاياردو.. قيل إن العميد الاتحادي يريد التعاقد مع مورينيو، قبل أن تظهر أنباء قوية، عن اجتماع مرتقب مع وكيل أعمال أليجري؛ لحسم الصفقة بشكل نهائي.

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لكن.. صحيفة "سبورت" الإسبانية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء، بكشفها عن اسم تدريبي جديد، مرشح بقوة لقيادة الفريق الاتحادي، في الموسم الرياضي القادم.

هذا المدرب؛ هو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي تم إقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في الساعات القليلة الماضية.

وأكدت الصحيفة على أن بوتشيتينو؛ هو الهدف والحلم الكبير للإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد؛ حيث كان يريد التوقيع معه منذ فترة، إلا أن ارتباطه بعقد مع تشيلسي وقتها، حتى صيف 2025، حال دون ذلك.

وشددت الصحيفة على أنه بعد رحيل المدرب الأرجنتيني، عن العملاق الإنجليزي رسميًا؛ عاد بلانيس من جديد لوضعه كـ"هدف أول"، متفوقًا على مورينيو وأليجري، مع احتمالية كبيرة لإتمام الصفقة، خلال الأيام القادمة.

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