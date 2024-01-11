"مفتاح جديد للقضية".. ميليتاو يعترف: أنا أيضًا ضحية مثل فينيسيوس

ظاهرة مشينة تدمر متعة الكرة في الليجا

فجر إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، مفاجأة قوية، بأنه كان ضحية لإهانات عنصرية في ملعب فالنسيا، بخلاف ما تعرض له زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور.

وكانت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في 21 مايو 2023 ضمن الدوري الإسباني، شاهدة على واقعة هجوم عنصري على فينيسيوس جونيور، الذي توجه للحكم وأبلغه بأنه بأنه تعرض لإهانات عنصرية من بعض المشجعين.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تصريحات ميليتاو في محادثة فيديو، اليوم الخميس، بأنه شعر بالإهانة من جماهير فالنسيا، لكنه أوضح أنها لم تكن هتافات عامة لكن من قبل بعض المشجعين في الميستايا.

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و فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبات قاسية على فريق فالنسيا، بينها إغلاق جزئي لملعبه، بسبب ما جرى خلال مباراة ريال مدريد، والمضايقات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور.

كما اعتقلت الشرطة الإسبانية 3 من مشجعي فالنسيا، للاشتباه في تورطهم في توجيه إساءات عنصرية ضد اللاعب البرازيلي، بينما تعرفت إدارة فالنسيا، عند مشاهدة الكاميرات الأمنية، على مشتركين آخرين في توجيه نفس الإهانات وأعلن طردهما مدى الحياة من ملعب الميستايا.

وفي يوليو الماضي، وسعت رابطة الليجا تحقيقاتها بشأن الإهانات العنصرية لتشمل تلك التي تلقاها أيضًا ميليتاو، الذي أعلن اليوم أنه أحد المفاتيح القانونية للقضية.