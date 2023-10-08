موعد عودة ميليتاو من الإصابة يتحدد بالفعل..

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني سيحظى أخيرًا ببعض الأخبار السارة بعد الإصابات القوية التي ضربت مجموعة من أهم لاعبيه في بداية موسم 2023-2024.

ومن أهم الإصابات التي ضربت ريال مدريد في بداية منافسات موسم 2023-2024، كانت تعرض الثنائي حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة.

موقع "Relevo" الإسباني كشف عن مفاجأة مدوية بشأن عودة ميليتاو، حيث أكدت أن المدافع البرازيلي لديه فرصة للظهور مرة أخرى قبل مباراة إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، في الخامس أو السادس من مارس 2024.

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وإذا تمكن ميليتاو من تحقيق ذلك، فإنه سيكون متاحًا لكامل المرحلة الحاسمة من الموسم في دوري الأبطال، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وسيخفف العبء على كاهل دفاع ريال مدريد الذي يعاني بشدة.

لكن في الوقت نفسه، فقد أشار التقرير إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد لا يريد أن يخاطر في خطة تعافي ميليتاو، خوفًا من تعرضه لانتكاسة.

ويدعو ريال مدريد نجمه البرازيلي إلى الصبر، من أجل إتمام عملية تعافيه بأفضل صورة ممكنة، رغم أن النادي يريد عودته في أقرب وقت ممكن.