بعد اعتراض الجمهور .. حقيقة مفاوضات الهلال وليفربول لضم داروين نونيز

هل يزامل مهاجم ليفربول ميتروفيتش وليوناردو والحمدان في هجوم الهلال؟

البعض لم يصدق وقلة رحبت والغالبية رفضت، حتى خرج الصحفي المقرب من البيت الهلالي سيف السيف لإيضاح حقيقة مفاوضات الهلال مع داروين نونيز؛ مهاجم ليفربول.

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موقع "أنفيلد ووتش" أكد أمس السبت، أن جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، طلب ضم المهاجم الأوروجوياني، وهي الخطوة التي لم تعارضها إدارة الريدز، لكن بشروطها المالية.

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عقب انتشار تلك الأنباء، اعترض قطاع عريض من جماهير القلعة الزرقاء، خاصةً وأن ناديهم يمتلك الثنائي الأجنبي أليكساندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو، بجانب اللاعب المحلي عبدالله الحمدان.

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ومن جانبه، أوضح سيف السيف حقيقة كل ذلك، مؤكدًا أن الهلال لم يفاوض مهاجم الريدز، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمالية وجودة مفاوضات سعودية مع الأوروجوياني، لكن من نادٍ آخر غير الهلال.

حديث السيف ربما يحمل إسقاطًا على نادي النصر، كونه النادي الوحيد من بين كبار السعودية الذي يسعى لاستقطاب مهاجم جديد خلال الشتاء الجاري بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإن كان لم يعلن ذلك صراحةً.

يذكر أن المهاجم الأوروجواياني كان قد انضم للريدز في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا، ولا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2028.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ25 عامًا في 26 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.