مفاوضات الاتحاد؟ رد قاطع من وكيل أعمال محمد صلاح

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty Images
محمد صلاحالإتحادانتقالاتدوري روشن السعوديليفربول

هل ينتقل صلاح إلى نادي الاتحاد؟

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تؤكد على أن نادي الاتحاد في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، من أجل ضمه من صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ونشرت صحيفة "الرياضية" خبرًا، أكدت خلاله على أن الاتحاد يفاوض محمد صلاح من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

ورد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على الأخبار التي أكدت على أن صلاح في مفاوضات مع الاتحاد.

وقال عباس في تغريدته: "إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم جددنا العقد الصيف الماضي؟ محمد لا يزال ملتزمًا بعقده مع ليفربول".

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وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، حيث قام بتجديد عقده في الموسم الماضي، لحرص ناديه الإنجليزي على استمراره مع الفريق مدة أطول.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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108167 الأصوات