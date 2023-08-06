"لا بد أن يكون العرض مغريًا ليوافق" .. مصدر مقرب من محمد صلاح يتحدث عن مفاوضات الاتحاد السعودي

هل نشاهد مو صلاح في دوري روشن السعودي الموسم المقبل؟

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بينما ينتظر الكثيرون أن تكون الصفقة "السوبر ستار" في الهلال السعودي فيما تبقى من الموسم الجاري، بعدما ضم الاتحاد كريم بنزيما، والأهلي رياض محرز، والنصر كريستيانو رونالدو، يبدو أن العميد هو ما يتحرك جديًا نحو واحدة من مفاجآت الصيف الجاري.

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الميركاتو السعودي لا يزال أمامه شهرًا على غلق أبوابه، إذ ينتهي في السابع من سبتمبر الجاري، وما زال الجمهور في انتظار المزيد من المفاجآت، وهذه المرة المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، هو البطل.

وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، وفي تصريحاته لصحيفة "الرياضية"، فإن اتحاد جدة في مفاوضات جادة مع الفرعون المصري، إذ أوضح قائلًا: "صحيح، هناك مفاوضات، هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى، لكن لا بد أن يكون العرض مغريًا للنجم المصري من أجل القدوم واللعب في السعودية، فصلاح لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا".

ومن جانبها، كشفت "الرياضية" عن التفاصيل المالية للعرض، مشيرة إلى أنه بلغ 180 مليون يورو للاعب لموسمين، بجانب 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول.

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يذكر أن عقد مو – صاحب الـ31 عامًا - مع الريدز يمتد لموسمين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2024-2025م، وتشير عديد التقارير إلى رفضه فكرة القدوم للسعودية، مفضلًا الاعتزال بقميص ليفربول.

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