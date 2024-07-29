مفاجأة عن صفقة متعب الحربي .. انقلاب بعد انسحاب النصر!

العالمي غير من هدفه واتجه للاعب آخر في مركز الظهير الأيسر..

في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد أنباء رغبة متعب الحربي؛ لاعب الشباب، الانتقال للجار نادي النصر، كشف الصحفي طارق النوفل عن تراجع العالمي عن إتمام الصفقة.

الظهير الأيسر - صاحب الـ24 عامًا - أحد أهم أهداف الكبار خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مثلما كان الوضع خلال أسواق الانتقالات الأخيرة، خاصةً الهلال والنصر.

لكن صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد أكدت قبل أسبوع تقريبًا، إخطار الحربي لإدارة الشباب بأن رغبته الأولى هي الانضمام للنصر.

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ويبدو أنه قد جد جديد خلال الأيام الماضية، فوفقًا للنوفل فإن النصر اتجه لسالم النجدي؛ ظهير الفتح - صاحب الـ21 عامًا - لضمه بدلًا من الحربي.

وأشار الصحفي الرياضي في تصريحاته لإذاعة "يو إف إم" إلى أن هذا الانقلاب جعل الصفقة أقرب للهلال، الذي قدم بالفعل عرضًا لليث الأبيض بقيمة 70 مليون ريال سعودي.

يذكر أن الحربي مرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وقد شارك الموسم المنقضي في 21 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها هدفًا واحدًا.