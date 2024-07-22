الهلال أم النصر؟ .. متعب الحربي يخبر إدارة الشباب بـ"رغبته النهائية"

اللاعب اختار فريقه الجديد..

أبلغ الظهير الأيسر المحلي متعب الحربي، نجم الشباب السعودي، مجلس إدارة ناديه، بـ"الفريق الذي يرغب في الانتقال إليه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الشباب تلقى عرضًا من نادي الهلال السعودي، لـ"التعاقد" مع الحربي في صيف العام الحالي؛ مقابل التنازل عن الثلاثي "المهاجم عبدالله رديف، صانع الألعاب مصعب الجوير، والظهير حمد اليامي".

ومن ناحيته.. أجرى الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، اتصالًا هاتفيًا بإدارة الليث الشبابي؛ يطلب فيه "التعاقد" مع الحربي، مقابل 50 مليون ريال.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أن الحربي أخبر إدارة نادي الشباب؛ بأنه يريد الانتقال إلى النصر، حال الموافقة على بيع عقده.

الصحيفة كشفت عن أن المفاوض الهلالي قام من جانبه، بـ"سحب" العرض المقدم إلى الشباب؛ وبالتالي.. أصبح اللاعب أقرب إلى الانتقال للفريق النصراوي، خلال صيف العام الحالي.

الحربي البالغ من العمر 24 سنة، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2021؛ مشاركًا في 105 مباريات منذ ذلك الوقت، مسجلًا خلالهم 5 أهداف وصانعًا 12 آخرين.

جدير بالذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، قرر "التخلص" من الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس؛ حال التعاقد مع "بديل" محلي على أعلى مستوى.