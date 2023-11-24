بعد مفاجأة رياض محرز .. زوجة نجم الأهلي تتعرض لـ"موقف مثير" في السعودية

مفاجآت رياض محرز وأسرته في السعودية تتواصل

كشفت تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن موقف مثير تعرضت له؛ بعد انتقالها إلى المملكة العربية السعودية.

محرز انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كـ"متغيرات".

وفي هذا السياق.. قالت وارد في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "كنت في سيارة أجرة، لا أملك مبلغًا نقديًا.. توقفت عند صراف آلي، وحدثت مشكلة في بطاقتي، ولم استطع السحب".

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وأضافت زوجة محرز: "ساعدتني سيدة في معالجة مشكلة البطاقة، ودفعت عني الأجرة.. رفضت ذلك؛ لكنها أصرت".

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وأشارت تايلور وارد، إلى أن السيدة التي ساعدتها على دفع الأجرة، قالت لها بالحرف الواحد: "مرحبًا بكِ في المملكة"، واصفة الشعب السعودي بـ"اللطيف".

جدير بالذكر أن سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، الرئيس التنفيذي المكلف، أكد على أن رياض محرز، أخبره بأنه يريد العيش في السعودية مع أسرته، طوال حياته.