مفاجأة للأهلي .. رياض محرز يمهد للاعتزال في هذا الفريق السعودي!

الساحر الجزائري رياض محرز يفاجئ الجماهير

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فجّر سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، الرئيس التنفيذي المكلف، مفاجأة من العيار الثقيل، عن الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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محرز انضم إلى الأهلي، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كـ"متغيرات"، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

اللذيذ كشف في تصريحات مع برنامج "كورة"، عن أن محرز، أخبره على هامش فترة التوقف الدولي، في شهر أكتوبر الماضي؛ بأنه يتخيل نفسه يعيش في مدينة جدة، طوال حياته؛ ما يمهد لاعتزاله كرة القدم في صفوف الأهلي أو الاتحاد.

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وأشار نائب رئيس الرابطة المحترفة، إلى أن الساحر الجزائري، سعيد للغاية بتواجده في المملكة العربية السعودية؛ حيث عبّر عن ذلك، في أكثر من مناسبة وحدث محلي ودولي.

وأكد سعد اللذيذ، على أن أسرة رياض محرز، كان لها دورًا كبيرًا للغاية، في انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، والتوقيع مع النادي الأهلي.

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