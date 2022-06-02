مفاجأة .. فيفا ألزم الهلال بدفع مبلغًا كبيرًا لجيوفينكو!

هل يتسبب اللاعب الإيطالي في إيقاف الهلال عن التسجيل؟

كشفت تقارير صحفية، عن إلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الهلال، بدفع مبلغًا كبيرًا للإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق السابق، كتعويض عن مستحقاته المتأخرة.

ما هي تفاصيل أزمة جيوفينكو مع الهلال؟

خلال شهر سبتمبر 2021، كشف الإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا، عن وجود أزمة بين جيوفينكو والهلال، حيث أكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيفتح تحقيقًا ضد الهلال، بسبب بعض التجاوزات ضد سيباستيان.

وأشار شيرا عبر حسابه إلى أن جيوفينكو أجبر على الرحيل عن الهلال، بالرغم من أنه كان يرغب في الاستمرار، وعرض تمديد عقده وتخفيض راتبه، إلا أن إدارة النادي رفضت هذا الأمر، بل قاموا بمنعه من التدريبات".

الإعلامي الإيطالي شدد على أن جيوفينكو ظل متواجدًا في العاصمة السعودية الرياض، حتى بعد إنهاء صلاحية إقامته، وهو الأمر الذي يدفع "فيفا"، لاتخاذ قرارًا تأديبيًا ضد الهلال.

Seba #Giovinco asked to continue to play for #AlHilal and gave his availability to reduce his salary and to extend his contract but AlHilal made him find door closed at training center several times to force him to sign. He staid in Riyadh until they deleted his Iqama! #transfers https://t.co/8A0UonxlMm — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 22, 2021

ما هو قرار فيفا ضد الهلال بسبب جيوفينكو؟

وكشف الإعلامي الرياضي حسن العسيري، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الهلال، بسبب الإيطالي جيوفينكو.

ونشر العسيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بتغريم نادي الهلال مبلغ 4.5 مليون دولار لصالح جيوفينكو.

فيفا ألزم الهلال بدفع مبلغ 4.5 مليون دولار، كقيمة مستحقاته المالية لدى الهلال، بالإضافة إلى أن 5% فوائد منذ 27 أغسطس 2021.

وإذا لم يدفع نادي الهلال مستحقات جيوفينكو، سيتم توقيع عقوبات عليه، ستصل إلى الإيقاف عن تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات متتالية.

من ضمن قضايا انديتنا في اخر ستة شهور ، الفيفا في شهر يناير الماضي ألزم الهلال بدفع ٤.٥ مليون دولار للاعب سيبستيان جيوفينكو #الهلال pic.twitter.com/q2fsGPybFc — hasan alasiri (@KhvayaClubs) June 2, 2022

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