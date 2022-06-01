قرار مفاجئ من الهلال بشأن مستقبل رامون دياز!

موقف المدرب الأرجنتيني من الاستمرار مع الهلال

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، عن موقف نادي الهلال من استمرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع الفريق الأزرق خلال الفترة القادمة.

ماذا قدم الهلال رفقة دياز؟

تولى رامون دياز مهمة تدريب نادي الهلال خلال شهر فبراير الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته بعد كأس العالم للأندية.

ومنذ أن تولى دياز مهمة تدريب الهلال، قاده في 20 مباراة، حقق الفوز في 16 مباراة، وخسر مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات.

وخسر الهلال مع دياز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وحاليًا متصدرًا لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل نهاية الموسم بجولتين.

ما هو موقف الهلال من استمرار دياز؟

أكد الفريان على أن نادي الهلال قام بتجديد عقد المدرب رامون دياز لمدة موسمين، ليستمر مع الفريق الأزرق لموسمين إضافيين.

وكتب الفريان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن إدارة الهلال استجابت لرغبة المدرب الأرجنتين.

وجاء نص تغريدة الفريان كالآتي: "جددو عقده كما طلب سنتان، وش رأيكم جماهير الهلال".

جددو عقده كما طلب سنتان وش رايكم جماهير الهلال pic.twitter.com/JhBJbWrzLc — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 1, 2022

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