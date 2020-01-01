مفاجأة.. 3 لاعبين فقط في يوفنتوس سيتقاضون راتبًا أقل من بيرلو

كم يكون راتب بيرلو مع يوفنتوس؟

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن الراتب الذي سيحصل عليه أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس في تجربته الأولى.

وكان بيرلو قد تولى منصب المدير الفني للسيدة العجوز مساء أول أمس خلفًا لماوريتسيو ساري عقب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

وتعد تجربة بيرلو هي الأولى في عالم التدريب، حيث لم يسبق له تدريب أي فريق آخر، بمجرد أن عينه يوفنتوس مدربًا للشباب، أقيل ساري ليخلفه في الفريق الأول.

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ولذلك، سيكون راتب بيرلو صغيرًا مقارنة ببقية المدربين الكبار، والذي لن يحصل على أموال أكثر من أي لاعب في يوفنتوس عدا 3 لاعبين فقط.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن الراتب الذي سييحصل عليه بيرلو سنويًا كمدير فني للسيدة العجوز سيكون 1.6 مليون يورو فقط، أقل من راتبه حين كان لاعبًا بكثير.

ولا يتقاضى أحد في يوفنتوس راتبًا أقل من ذلك سوى الأسطورة جيانلويجي بوفون والمدافع التركي ديميرال والحارس الثالث كارلو بونسوليو.

وحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن ماوريسيو بوتشيتينو قد طالب بـ 6 ملايين يورو سنويًا، بينما أراد زيدان أكثر من 10 ملايين يورو سنويًا للموافقة على تدريب يوفنتوس.

ويعد سقف الرواتب في البيانكونيري متفاوتًا، حيث يتقاضى كريسيتيانو رونالدو 28 ملايين يورو، يليه ماتياس دي ليخت بـ 8 ملايين يورو، ثم باولو ديبالا الذي يحصل على 6.5 مليون يورو.

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يذكر أن أندريا بيرلو قد تولى قيادة يوفنتوس، وتتزايد الأنباء حول الخطة التي سيعتمد عليها واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم.