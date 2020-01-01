في 3 مناسبات.. بيرلو فضل ميسي على رونالدو الذي لا يراه أسطورة

بيرلو يفضل ميسي على رونالدو.. فهل يرحل البرتغالي عن يوفنتوس؟

زادت الأنباء التي تتحدث عن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس بعد وصول أندريا بيرلو كمدير فني للسيدة العجوز، ربما بسبب رأي المدرب الجديد في النجم البرتغالي.

وكان بيرلو قد تولى منصب المدير الفني للسيدة العجوز مساء أول أمس خلفًا لماوريتسيو ساري عقب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت بعض الصحف عن 3 مرات سابقة أجاب فيها أندريا بيرلو بتفضيل ليونيل ميسي عن كريستيانو رونالدو في المقارنة بين النجمين.

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المرة الأخيرة كانت يوم مباراة وداعه لكرة القدم في سان سيرو مع الأساطير، حين طلبت شبكة سكاي سبورتس من لاعب خط الوسط تسمية أفضل لاعب واجهه على الإطلاق، فأجاب بلا تردد، ليونيل ميسي.

المرة التي سبقتها كانت في 2015 بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين برشلونة ويوفنتوس، حيث التقط الثنائي صورة وعلق عليها بيرلو؛ مع الأفضل ليونيل ميسي.

المرة الثالثة، كانت مقابلة مع فوت ميركاتو اختار فيها التشكيل الأمثل لأفضل 11 لاعبًا عاصرهم في مسيرته، فاختار ميسي من بينهم ولم يختار رونالدو.

وإضافة إلى ذلك، هناك أصوات داخل يوفنتوس تقول إن بيرلو يريد بناء فريق من عدد من النجوم دون اعتماد فكرة النجم الأوحد، مما يعزز احتمالية الاستغناء عن رونالدو.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد ظهر على الخط في الوقت الحالي كأبرز المهتمين بخدمات النجم البرتغالي الذي من الواضح أن أحواله مع يوفنتوس ليست مثالية.