مفاجأة.. كورونا تهدد استمرار الدوري الألماني

لم يتوقع ذلك على الإطلاق..

كشفت صحيفة إكسبرس، أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يُفكر في إنهاء موسم 2019-2020 بعد الجولة المقبلة من الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد استشرى في القارة العجوز في الأيام الأخيرة، وقد تم إيقاف الدوري الإيطالي وكذلك الدوري الإسباني مع وجود احتمالية كبيرة لإلغائهما لتفشي المرض في الدولتين.

ألمانيا أيضًا هي أحد أكثر الدول تضررًا في الساعات الأخيرة من المرض، وقد أُصيب 2 من لاعبي هانوفر في الدرجة الثانية بكورونا، مع وجود موظف من موظفي شتوتجارت أصيب أيضًا وكان من حضور آخر مباراة أمام أرمينيا بيلفيلد يوم الإثنين الماضي التي شهدت وجود 51 ألف مشجع في المدرجات.

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وبحسب ما أوردته الصحيفة في تقريرها، فإن الاتحاد الألماني يدرس الأمر بجدية شديدة في الوقت الراهن، على أن لا يُحتسب اللقب من نصيب أي فريق أو يهبط أي فريق للدرجة الثانية.

الدوري الألماني في الموسم المقبل سيكون بمشاركة 22 فريقًا بدلًا من 18 كما هو الحال الآن، حيث لن يهبط الثنائي الأخير ويلعب صاحب المركز 16 ملحق مع ثالث الدرجة الثانية، بل سيبقى الجميع مع إضافة أول 4 أندية في ترتيب الدرجة الثانية للبوندسليجا.

ومن المتوقع إن طُبِق هذا القرار أن يشهد الدوري في الموسم المقبل هبوط 6 أندية مع تصعيد 3 فرق أخرى من الدرجة الثانية من أجل إعادة البطولة إلى نسقها التاريخي بمشاركة 18 فريقًا.

بايرن ميونخ هو متصدر ترتيب البوندسليجا في الفترة الحالية ويأتي خلفه بوروسيا دورتموند ثم لايبزيج، بينما يتواجد فورتونا دوسلدورف وفيردر بريمن وبادربورن في المراكز الثلاثة المؤدية إلى الهبوط (دوسلدورف يخوض ملحق البقاء أو الهبوط).

فيما يتصدر أرمينيا بيلفيلد ترتيب الدرجة الثانية في ألمانيا، ويأتي بعده العملاقين شتوتجارت وهامبورج ثم هايدنهايم، وإن طُبق الأمر فسيصعد الرباعي مباشرةً بدون ملحق لصاحب المركز الثالث إلى البوندسليجا.