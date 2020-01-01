مفاجأة.. دورتموند كاد يخطف حكيمي لولا كونتي

أنطونيو كونتي ظهر في اللحظة الأخيرة ليحول وجهة ظهير ريال مدريد من بوروسيا دورتموند إلى إنتر

كشفت ديفينسا سنترال الإسبانية عن العرض الأخير الذي قدمه بوروسيا دورتموند لأشرف حكيمي قبل أن ينتقل رسميًا إلى إنتر الإيطالي.

وكان أشرف حكيمي قد انتقل رسميًا من ريال مدريد إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافئات.

وحول ذلك، كشفت الصحيفة الإسبانية أن النجم الدولي المغربي كان على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى بوروسيا دورتموند كبيع نهائي.

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ولعب حكيمي مع دورتموند موسمين على سبيل الإعارة، وبنهاية الموسم الحالي كان من المتفرض أن يعود إلى ريال مدريد الذي وافق على انتقاله لإنتر قبل أن ينتهي الموسم حتى.

وبهذا الشأن، كان دورتموند قد قدم عرضًا قيمته 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافئات، وكان ريال مدريد قد وافق وعلى استعداد لبيعه.

ولكن قبل أن تتم الصفقة رسميًا، ظهر عرض إنتر مقابل 40 مليون يورو، وكانت رغبة اللاعب واضحة بأنه يريد العمل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

حاول دورتموند التأثير على اللاعب وعلى ريال مدريد من خلال رفع قيمة العرض ولكن الغلبة في النهاية كانت لرغبة اللاعب الذي أراد كونتي ونال ما أراده.

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يذكر أن أشرف حكيمي قد قدم موسمين مميزين في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند، خصوصًا الموسم الحالي الذي وصل فيه إلى قمة مستواه.