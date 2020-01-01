نحو إيقاف جوارديولا.. هل وجد زيدان الحل عند آرسنال وتشيلسي؟

ريال مدريد ومانشستر سيتي وزيدان نحو إيقاف جوارديولا في دوري أبطال أوروبا على طريقة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ينتظر الجميع المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في السابع من أغسطس المقبل، تلك التي ستلعب ضمن منافسات جولة الإياب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي حقق فيه ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، بينما فشل مانشستر سيتي في تحقيق أي لقب، تتباين الرغبات بين الفريقين في إنقاذ الموسم بالنسبة للإنجليز أو السعي نحو موسم للتاريخ بالنسبة لكتيبة زيدان.

في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، نجح مانشستر سيتي في التغلب على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد، ليضع كتيبة زيدان أمام اختبار صعب.

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وعلى الرغم من خسارة الذهاب، إلا أنه من الممكن أن نتحدث حول هدية منحتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي لزين الدين زيدان، حيث تغلب تشيلسي وآرسنال على مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، مما قد يمنح المدرب الفرنسي المفاتيح لإيقاف جوارديولا.

بين السيتي وآرسنال، وعلى مستوى الأرقام كان من الممكن الحديث عما يسمى بالفاعلية دون المقصد المستهلك من الكلمة، ولكن يكفي أن نخبرك أن مانشستر سيتي سدد 14 تسديدة واحدة منها فقط على المرمى، بينما سدد آرسنال 4 تسديدات جميعها في الإطار، منها كرتين تحولا إلى هدفين.

أرتيتا تحول بين 4/2/3/1 في شوط المباراة الأول، ثم اللعب بـ 3 مدافعين في الخلف وتحويلها إلى ما بين 3/5/2 أو 3/6/1، وذلك للتصدي لسيل الهجمات الذي لجأ إليه مانشستر سيتي في انصف الثاني من المباراة.

كرة الهدف الأول والعرضية الملعوبة على القائم البعيد أظهرت كرة اعتاد أن يقوم بها مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا وتحديدًا تلك التي يتقنها دي بروينه، كان من المفارقات أن يسجل بها أرتيتا أول هدف له في مواجهة جوارديولا نفسه.

هذا الهدف جاء بعد لمس الكرة من قبل 10 لاعبين وبعد سلسلة من التمريرات حتى وصلت الكرة إلى هذه المنطقة من الملعب، كرة مطابقة لفلسفة جوارديولا يتلقى بها هدفًا في سيناريو شاهدناه كثيرًا من قبل.

هذه التفاصيل الصغيرة بالإضافة إلى الخطة ووضع 3 مدافعين في الخلف في أغلب أوقات المباراة كانت وراء إيقاف بيب جوارديولا وعناصره، وبالنسبة لتشيلسي فقد قام فرانك لامبارد بشيء مشابه.

بالنظر إلى زيدان نفسه، فالرجل عرف جيدًا كيف يؤمن دفاعاته باستخدام ثنائية كاسيميرو وفالفيردي وغلق المساحات في وسط الملعب، الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدًا عندما يكون الخصم هو جوارديولا.

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قد يتطلب الأمر تعديلًا بسيطًا، خاصة مع غياب سيرخيو راموس، ولكن الأكيد هو أن المواجهة ستبوح بالكثير من الأسرار التي ننتظرها.