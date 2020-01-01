مفاجأة.. تأجيل البريميرليج يُعجل من حسم ليفربول للقب

الأمور ليست بهذا السوء للريدز

تصدر فيروس كورونا المشهد بشكل كامل فيما يخص الأحداث الرياضية هذا الموسم، ليصبح الدوري الإنجليزي الممتاز آخر المتضررين، وسط مخاوف من البطل المنتظر ليفربول من ضياع اللقب.

أرسنال أعلن عبر موقعه الرسمي مساء الخميس، عن إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بالفيروس، ومن بعده كالوم هودسون أودوي جناح نظيره تشيلسي، مما أجبر البريميرليج على تأجيل المسابقة حتى 3 إبريل.

القرار يأتي للتخوفات المستمرة من انتشار الفيروس بصورة أوسع في بريطانيا، تزامناً مع رفع حالة الطواريء للتعامل مع الأزمة بمعظم البلدان الأوروبية.

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الترتيب الحالي لجدول البريميرليج يضع ليفربول في حاجة لـ6 نقاط من أجل الحصول على لقب البطولة بشكل مبكر، على حساب أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

ويأتي العنصر الإيجابي للوضع الحالي، هي إمكانية عودة النشاط يوم الأحد 5 إبريل المقبل، بمواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

فوز ليفربول بهذه المباراة سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، لأنه سيمنحه 3 نقاط إضافية مع حرمان منافسه المباشر من 3 نقاط أخرى، ليتمكن رسمياً من حسم اللقب على ملعب خصمه الأقوى.

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ولذلك يطمح الريدز لعودة النشاط بشكل كامل لصورته الطبيعية الشهر الكامل، للتخلص تماماً من صداع إمكانية البريميرليج، بعد انتظار وصل لـ30 سنة للوصول إلى منصة التتويج.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري بـ82 نقطة، مقابل 57 لصالح مانشستر سيتي الثاني و53 لليستر سيتي صاحب المركز الثالث.