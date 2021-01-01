مفاجأة .. بيدري يظهر في تدريبات برشلونة قبل موعد عودته

عودة سريعة لبيدري في تدريبات برشلونة، واللاعب يريد اللعب أمام إشبيلية!

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإسباني بيدري رودريجيز قد ظهر في تدريبات فريقه برشلونة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يريد العودة سريعًا للمباريات رفقة برشلونة في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن بيدري يريد المشاركة مع برشلونة ضد فريق إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وكان برشلونة قد تعرض للخسارة بهدفين نظيفين أمام إشبيلية في لقاء الذهاب، قبل أن يفوز بنفس النتيجة في لقاء الدوري الأخير بين الفريقين.

وتعرض بيدري للإصابة في مواجهة إشبيلية الأخيرة، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني وغادر الملعب في الدقيقة الـ 71 من عمرها.

وكانت التقارير الأولية تشير إلى غيابه حتى مواجهة ريال سوسييداد في الـ 21 من مارس الجاري مما يعني غيابه عن لقاء باريس سان جيرمان أيضًا.

في الوقت نفسه استمر غياب الأوروجوياني رونالد أراوخو عن التدريبات، مما يعني أن مشاركته بالغد ستكون مستحيلة.

جدير بالذكر أن بيدري كان قد حصل على مكانه الأساسي في تشكيل رونالد كومان هذا الموسم بفضل المستويات الطيبة التي يقدمها مع الفريق حتى الآن.