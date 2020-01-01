مفاجأة.. بايرن ميونخ يُمدد إعارة كوتينيو!

خيار قد يحسن الأمور كثيرًا لبرشلونة..

زعمت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن بايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق مع برشلونة لتمديد إعارة فيليبي كوتينيو حتى نهاية دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ومعها نهاية الموسم الفعلية.

وكان النادي البافاري قد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة من البرسا لمدة عام في الصيف الماضي مع بند للشراء بقيمة 120 مليون، غير أن الإدارة الألمانية لم تقم بتفعيله ويتأكد بذلك مغادرة البرازيلي بنهاية الإعارة في 30 يونيو.

يفترض أن يعود بعد ذلك التاريخ كوتينيو إلى كامب نو مجددًا، لكن إدارة بايرن ميونخ دخلت في مفاوضات مع النادي الكتالوني من أجل تمديد الإعارة شهرين إضافيين في ظل ما عانته كرة القدم من تغيير مواعيد بطولاتها بسبب فيروس كورونا.

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بايرن ميونخ حسم لقب الدوري الألماني الذي ينتهي بعد أسبوعين من الآن، كما أنه سيخوض نهائي كأس ألمانيا يوم 4 يوليو مع باير ليفركوزن في الملعب الأولمبي ببرلين، ثم سينتظر استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس.

وفي سبيل عدم فقدان لاعبها في مرحلة مهمة وحاسمة كدور الـ16 من دوري الأبطال، آثرت إدارة كارل هاينز رومينيجه الإبقاء على كوتينيو لنهاية البطولة، وقد وافق برشلونة بحسب تأكيدات الصحف وكذلك لم يُمانع صاحب الـ27 عامًا.

بعد نهاية دوري الأبطال والمقرر أن تكون يوم 23 أغسطس، سيتعين على كوتينيو العودة لبرشلونة، وحينها سيحاول النادي تسويقه والتخلص منه من جديد وسط اهتمام من تشيلسي ورغبة اللاعب نفسه في أن يعود إلى ليفربول بحسب آخر التقارير الصحفية.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال في أحد يومي 6 و7 أغسطس المقبلين، وحتى الآن لم يستقر الاتحاد الأوروبي على إقامة المباراة في أليانز آرينا أو على ملعب محايد.

مباراة الذهاب انتهت بفوز البافاري بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج، لتضع كتيبة فليك قدمًا في ربع النهائي، والذي سيقام من 12 حتى 15 أغسطس على الأراضي البرتغالية والتي ستستضيف أيضًا نصف النهائي والنهائي بالعاصمة لشبونة.

الجدير بالذكر أن كوتينيو لم يُثبت نفسه مع بايرن ميونخ تمامًا، فخاض 32 مباراة بمختلف المسابقات تمكن من تسجيل 9 أهداف فقط مع صناعة 8 آخرين.