مفاجآت بالجملة في حفل الهلال بالتتويج بدوري أبطال آسيا

آل الشيخ يحضر حفل رائع من أجل الهلال

تقام اليوم الخميس حفل تكريم نادي الهلال السعودي، من جانب هيئة الترفية السعودية برئاسة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي.

تركي آل الشيخ أحدث الكثير من التطور في الكرة السعودية، وقت ما تواجد في رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وأدخل الكثير من السرعة والإثارة على تطورها.

وأكد آل الشيخ أمس الأربعاء أن هناك مفاجآت في حفل الهلال اليوم الخميس، من أجل الاحتفال بالفريق عقب التتويج بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني.

ويشارك في الحفل حسب ما أعلنته هيئة الترفية كلًا من المطربين العرب المميزين رابح صقر وحسين الجسمي وماجد المهندس وراشد الفارس.

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وظهر آل الشيخ في الاحتفال بتواجد الكثير من النجوم الأساطير في تاريخ الهلال في الحفل الذي سينطلق خلال دقائق من أجل الاحتفال بالهلال.