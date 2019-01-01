آل الشيخ يحضر مفاجأة في حفل الهلال بدوري أبطال آسيا

الهلال توج بدوري أبطال آسيا

يحضر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، مفاجأة في احتفال نادي الهلال السعودي غدًا بعد التتويج بدوري أبطال آسيا مؤخرًا.

وكان الهلال قد توج بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين نظيفين ليكتب اللقب الثالث في تاريخه.

الهلال سعى لسنوات عديدة من أجل هذا التتويج وبالفعل جاء بعد جهد كبير من القائمين على النادي خلال السنوات الأخيرة من جلب الكثير من المحترفين.

ويرتب آل الشيخ مفاجأة لصالح جماهير الهلال واللاعبين خلال الحفل الذي سيقيمها احتفالًا بهم غدًا الخميس، بعد التتويج باللقب القاري.

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وقال رئيس هيئة الترفيه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيه مفاجاءه في حفل الهلال بكره".

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي استقبل اللاعبين وقام بتكريمهم بعد التتويج التاريخي الذين انتزعوه من أوراوا ريدز الياباني.