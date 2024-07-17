"لم أتوقع المغادرة بهذه السرعة!" .. رسالة حزينة من آلان سانت ماكسيمين بعد الرحيل عن الأهلي

رسالة ماكسيمين الوداعية للأهلي..

وجّه النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي السعودي؛ بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة، انتقل رسميًا من الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، خلال صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط "على سبيل الإعارة".

وقال ماكسيمين في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "بعد عام في السعودية، حان الوقت لخوض تحدٍ جديد"، مؤكدًا في نفس الوقت على أنه لم يكن يتوقع الرحيل عن الفريق الأهلاوي، بهذه السرعة.

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وشدد النجم الفرنسي على أن الموسم الرياضي الماضي "لم يكن سهلًا" أبدًا، على الرغم من أنه وباقي زملائه في الأهلي، نجحوا في تأمين المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين؛ الذي ضمن للفريق التأهل إلى بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي.

وأضاف: "بشكل عام.. استمتعت بالتواجد مع زملاء استثنائيين، لقد كونت أخوة مدى الحياة في هذا الفريق!"، شاكرًا إياهم الدعم الكبير، طوال الفترة الماضية.

وكشف آلان سانت ماكسيمين، عن أنه كان يتمنى أن يقدم الكثير للفريق الأهلاوي، في الفترة الماضية والموسم القادم؛ ولكن الآن سيكتب قصته في مكانٍ آخر.

وفي النهاية.. أعرب ماكسيمين عن رغبته في العودة إلى النادي الأهلي مجددًا، في صيف عام 2025، بعد نهاية إعارته إلى فنربخشة؛ بالقول: "إلى أن نلتقي مرة أخرى".

جدير بالذكر أن ماكسيمين انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.