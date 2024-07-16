الصفقة تمت .. آلان سانت ماكسيمين من الأهلي إلى فنربخشة رسميًا "وهذه هي التفاصيل!"

المفاوضات استمرت لفترة طويلة..

بشكل رسمي.. أعلن نادي فنربخشة التركي، تعاقده مع النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، قادمًا من العملاق السعودي الأهلي.

ماكسيمين انتقل من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى النادي الأهلي، في صيف عام 2023؛ حيث لعب 31 مباراة رسمية بقميص الراقي، مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 10 آخرين.

وكشف فنربخشة في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع العملاق السعودي؛ لـ"التعاقد" مع النجم الفرنسي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

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وأشار النادي التركي إلى خضوع آلان سانت ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة، إلى "الفحوصات الطبية" مساء اليوم الثلاثاء، قبل توقيع العقود.

ومن ناحيته.. ذكر الإعلامي الرياضي التركي ياجيز سابونكوجلو، أن نادي فنربخشة سيدفع مبلغًا يُقدر بـ8 ملايين يورو إلى الأهلي، قيمة استعارة ماكسيمين لمدة موسم رياضي واحد، متضمنة رواتبه أيضًا.