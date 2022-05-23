معوض صلاح وماني؟ ليفربول يتعاقد مع جوهرة فولهام

أكد نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع البرتغالي فابيو كارفاليو قادمًا من نادي فولهام، في صفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين جنيه إسترليني (9.4 مليون يورو).

وسينتقل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بشكل رسمي إلى ليفربول في الأول من يوليو 2022، بعد انتهاء عقده مع فولهام.

ووقع كارفاليو على عقد لمدة خمس سنوات مع ليفربول، حيث دفع "الريدز" قرابة ستة ملايين يورو، فيما سيكون المبلغ المتبقي بناء على مكافآت متعلقة بالأداء.

كيف تعاقد ليفربول مع كارفاليو؟

ليفربول كان يتطلع إلى التعاقد مع البرتغالي الشاب في يناير الماضي، وتوصل إلى اتفاق مع فولهام في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

واتفق الناديان على استمرار كارفاليو في فولهام حتى نهاية الموسم، لكن ليفربول لم يتمكن من إكمال الأوراق اللازمة في الوقت المناسب لنهاية فترة الانتقالات، وبالتالي لم يتم الانتهاء من الصفقة.

وعلى الرغم من ذلك، كان ليفربول واثقًا من أن كارفاليو سينتقل إلى ملعب "أنفيلد"، حيث عمل مايكل إدواردز، المدير الرياضي المنتهية ولايته، وبديله جوليان وارد على تهدئة العلاقات مع فولهام، بعد رحيل هارفي إليوت بصورة غير جيدة إلى "الريدز" في 2019.

ويملك وارد علاقات قوية مع مسئولي فولهام، وقيل إن ليفربول أعجب بالطريقة التي تعامل بها مع إدارة "كرافن كوتيدج" في المفاوضات.

وجاءت صفقة انتقال هاري ويلسون إلى فولهام الصيف الماضي، وسماح ليفربول بانتقال نيكو ويليامز على سبيل الإعارة في نهاية يناير الماضي على تلطيف الأجواء مع الفريق اللندني، بعد أن ساهم اللاعبان في عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.



The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022

كيف سيلعب كارفاليو مع ليفربول؟

قدم فابيو كارفاليو أداء رائعًا مع فولهام في الموسم الحالي، حيث سجل 11 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات، وحصل على أول استدعاء لمنتخب البرتغال تحت 21 عامًا.

كارفاليو يملك القدرة على اللعب في أي مركز تقريبًا في خط الهجوم، على الرغم من أن مصادر ليفربول ترى أن أفضل أدواره إما الجناح الأيسر أو صانع الألعاب.

كما يشعر كارفاليو أيضًا بالراحة للعب على الجناح الأيمن، كما يملك القدرة على لعب دور المهاجم الصريح، وحتى لاعب الوسط الثالث.

وتمكن ليفربول في الفوز بسباق التعاقد مع كارفاليو، بعد اهتمام من أندية مثل مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان للحصول على خدماته.

وقام كارفاليو بالفعل، بإذن من فولهام، بزيارة مركز تدريبات ليفربول لاستكمال الفحص الطبي، ومقابلة يورجن كلوب وطاقمه التدريبي، ومن المفهوم أنه يستعد بالفعل لخوض فترة التحضير للموسم الجديد مع "الريدز".

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