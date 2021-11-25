ميسياس .. رحلة البرازيلي من عامل توصيل ثلاجات والدرجة الرابعة لمنقذ ميلان بدوري الأبطال!

قصة صعود غير تقليدية إلى القمة تلك التي يعيشها البرازيلي جونيور ميسياس لاعب نادي ميلان الإيطالي، الذي عاش ليلة تاريخية بالنسبة له مساء الأربعاء.

ميسياس، 30 عامًا، سجل هدفه الأول في ظهوره الأول على الإطلاق بقميص ميلان في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مباراة "الروسونيري" أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ميسياس أبقى حظوظ ميلان قائمة في مطاردة مراحل خروج المغلوب، بعد أن رفع رصيد فريقه إلى أربع نقاط في المركز الثالث، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن بورتو البرتغالي، وصيف المجموعة الثانية.

ميسياس انقض في الدقيقة 87 على كرة بضربة رأس قوية مسجلًا في مرمى يان أوبلاك، ليمنح ميلان الفوز الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

كيف تغيرت ميسياس؟

حياة ميسياس تغيرت بصورة كبيرة خلال أيام قليلة فقط، بعد أن كان قبل سنوات قليلة يلعب على مستوى الهواة، ويعمل في وظائف جانبية، مثل رجل توصيل طلبات في متجر أدوات كهربائية ليتمكن من إعالة نفسه.

قبل أربع سنوات فقط، كان جونيور ميسياس يلعب كرة قدم شبه احترافية في دوري الدرجة الرابعة في إيطاليا.

ماذا قال ميسياس؟

وبعد المباراة، تحدث ميسياس في تصريحات لخدمة البث الرقمي "أمازون برايم فيديو" عن سعادته الكبيرة بالفوز.

وقال البرازيلي: "أنا سعيد جدًا بالأداء والنصر، فهذا يعني أننا ما زلنا على قيد الحياة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به".

وأضاف عن الهدف: "كل شيء كان غريزيًا، لقد تابعت الحركة فقط، وحافظت على هدوئي عندما جاءت الكرة في طريقي، عندما تكون هادئًا يمكنك القيام بأشياء رائعة".

وتابع: "ما حدث هو أهم لحظة في مسيرتي، لكن التواضع لا يزال مهمًا للغاية، لا يجب أن أشعر بالإحباط من النقد، أو بالسعادة البالغة من المجاملات".

واختتم البرازيلي تصريحاته قائلًا: "أهدي هذا الهدف لعائلتي، ولكل من آمن بي وبقدراتي".

ماذا حدث في مسيرة ميسياس؟

كان ميسياس، المعار إلى ميلان من كروتوني، قد ظهر مرتين فقط بقميص "الروسونيري" قبل تدخله البطولي أمام أتلتيكو مدريد، ليتحول رجل التوصيل إلى منقذ حظوظ النادي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

انتقل لاعب شباب كروزيرو السابق إلى إيطاليا للبحث عن عمل في عام 2011، وحصل على عمل لتوصيل الطلبات في متجر للأجهزة في مدينة تورينو.

كانت صلته الوحيدة بكرة القدم حينها في الدرجة الرابعة، حيث كان يلعب مع فريق إلى جانب مجموعة من مواطني بيرو المقيمين في مدينة تورينو.

ومع ذلك، فإن موهبة ميسياس لم تكن سرًا، وسرعان ما اقترب منه إيزيو روسي نجم تورينو السابق في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى نادي كاسال في الدرجة الخامسة، لكنه رفض العرض لأنه كان سيؤثر على جدول أعماله.

ومع ذلك، كان روسي مصرًا ورضخ اللاعب في النهاية، وبالتالي بدأ تسلق الهرم في كرة القدم الإيطالية، والذي بلغ ذروته عندما تمكن من مساعدة كروتوني على الصعود من دوري الدرجة الثانية في موسم 2019-20 ولعبه في الدرجة الأولى.

كروتوني استمر موسمًا واحدًا فقط في الدرجة الأولى، لكن البرازيلي سجل تسعة أهداف في 36 مباراة.

أداء ميسياس مع كروتوني أقنع ميلان باستعارته لمدة موسم واحد، والذي يتضمن خيارًا للشراء في نهاية موسم 2021-22.

اقرأ أيضًا

الرحمة لمدافع بورتو يا أيها الساحر.. ردود الأفعال على صلاح أمام بورتو

"مبابي محبط في باريس ويمكن أن ينتقل إلى نيوكاسل"!

أفضل من صلاح وتفوق على ميسي ومبابي مجتمعين .. ردود أفعال أداء محرز أمام باريس