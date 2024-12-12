رغم انضمامه لمعسكر السعودية .. سالم الدوسري يثير الجدل بـ"رسالة غامضة" قبل كأس الخليج

سالم تعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه مع الأخضر مؤخرًا..

أثار سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعدادًا لبطولة كأس الخليج.

منتخب السعودية يشارك في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر في "المجموعة الثانية"، إلى جانب كل من العراق، البحرين واليمن.

وبعد انضمامه للأخضر السعودي.. نشر سالم رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الخميس؛ كتب فيها: "الخيرة فيما يختاره الله، والخير كل الخير في تدابير الله لنا".

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وأضاف نجم نادي الهلال البالغ من العمر 33 سنة، في رسالته: "ما يختاره الله لنا، هو خير لنا؛ حتى لو كان عكس رغبتنا"؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل أو توضيح ما يقصده من هذه الكلمات.

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البعض فسر كلمات سالم الدوسري، على أنها إشارة لإمكانية عدم مشاركته مع منتخب السعودية، في بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، وذلك بعد إصابته الأخيرة "الخطيرة"؛ حتى ولو انضم إلى المعسكر.

سالم تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، خلال مباراة الهلال والرائد، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث نشر الرعب وقتها بين جميع المتابعين؛ قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه، وإخراجه على "نقالة طبية".

جدير بالذكر أن الدوسري لعب 84 مباراة "دولية" مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، منذ فبراير 2012 وحتى الآن؛ سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 5 آخرين، مع حصوله على 11 كارت أصفر.