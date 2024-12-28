"لا يوجد معجب بموهبته أكبر مني".. كاراجر: شرط واحد يمنح صلاح الكرة الذهبية

ماذا قال جيمي؟

يعتقد جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، أن محمد صلاح نجم الريدز، في طريقه للفوز بجوائز فردية، بعد مستوياته المميزة هذا الموسم.

يتصدر صلاح قائمة الهدافين (16) وصانعي الأهداف (11) في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه سجل 19 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وقال كاراجر في عموده بصحيفة "تليجراف": "صلاح في طريقه بالفعل للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب، وإذا فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي، فإن منافسيه الموثوقين الوحيدين على هذا الشرف سيكونون بعض زملائه في الفريق أو كول بالمر من تشيلسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "حصيلة أهداف وتمريرات صلاح الحاسمة مذهلة باستمرار، ولا يوجد معجب بموهبته أكبر مني، بغض النظر عما قد يقوله نادي معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي".

وختم: "ذكر صلاح في الماضي أنه يريد أن يصبح ثاني أفريقي يفوز بالكرة الذهبية (بعد جورج ويا 1995)، أعتقد أن لديه فرصة رائعة، قد يحتاج ليفربول للفوز بدوري الأبطال، أو على الأقل الوصول إلى النهائي لتحقيق طموح صلاح، لا يوجد مهاجم في أوروبا منتج حاليًا مثله".