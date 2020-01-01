"معاهدة سلام" بين أندية الدوري الإنجليزي لمنع خطف اللاعبين

محاولة جديدة لمنع أزمة متوقعة في سوق الانتقالات

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى، توقيع اتفاقية فيما بينهم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تزامناً مع انتشار فيروس كورونا.

الفيروس المميت أصاب كرة القدم منذ بضعة أسابيع، وتسبب في توقف النشاط الكروي بشكل كامل في معظم البلدان في مختلف أنحاء العالم.

المطالب تتزايد بشكل مستمر في إنجلترا على وجه التحديد، من أجل تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30%، للتخفيف من حدة الأزمة المالية المتوقعة، وكذلك للتبرع للمنظمات الصحية لمواجهة الفيروس.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن عملية خصم الأجور، ستسفر عن حالة من الغضب لدى اللاعبين، قد تدفعهم لإجبار الأندية على بيعهم خلال الصيف، بحثاً عن فرصة الحصول على رواتب أكبر.

وبناء عليه ستقوم أندية الدوري الإنجليزي، بالتوقيع على ما يشبه بمعاهدة السلام فيما بينهم، لمنع قيام أي نادٍ باستغلال غضب لاعب من ناديه، والتعاقد معه براتب أعلى.

وكشفت مصادر للصحيفة، أن المعاهدة يتم مناقشتها خلال الفترة الحالية بين مسؤولي الأندية الإنجليزية، للوصول إلى نهج تعاوني للتصدي لتهديدات اللاعبين الذين أعرب البعض منهم عن عدم الرضا تجاه الخصومات المحتملة.

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وأوضح أحد المديرين التنفيذيين في نادٍ بالدوري الإنجليزي:"قد ينتهي بنا الأمر لقيام اللاعبين بالتهديد والانتقال لنادٍ آخر لو لم يحصل على أجره كاملاً، لذلك هناك محادثات بين أندية البريميرليج والدرجة الأولى للاتفاق على عدم استغلال هذه الأزمة".

يذكر أن أندية البريميرليج تأمل في عودة التدريبات بمنتصف مايو المقبل، مع استئناف النشاط الرياضي في شهر يونيو، مع احتمالية كبيرة لخوض المباريات بدون جمهور.