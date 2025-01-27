فيديو | معاناة إيطالي في إنجلترا.. صلاح ونجوم ليفربول يسخرون من كييزا!

ماذا حدث؟

يعيش النجم الإيطالي فيديريكو كييزا وقتًا صعبًا في موسمه الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينسجم لاعب يوفنتوس السابق بشكل كبير في الفريق، كما عانى من إصابة أبعدته لبعض الوقت، ما صعّب مهمته في إقناع المدرب أرني سلوت بالاعتماد عليه.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تدريبات ليفربول، بينما يحاول زملاءه محمد صلاح وكودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي التحدث بلغة كييزا الإيطالية بشكل ساخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل كييزا إلى ليفربول في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 12 مليون يورو، وظهر مع الفريق في 8 مباريات فقط بمختلف المسابقات، بإجمالي 190 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وارتبط اسم كييزا بالعودة إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الشتوي الحالي، لكن يبدو أن النجم الإيطالي يرغب في مواصلة رحلته مع النادي الإنجليزي.