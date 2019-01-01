مطالب كارلوس إدواردو الشخصية تُعقد مفاوضاته مع شباب الأهلي

الصفقة تكاد تفشل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية لتعثر مفاوضات شباب الأهلي مع كارلوس إدواردو، بعدما كانت جل المصادر قد أكدت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عكس ذلك.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية قد أكدت توصل الطرفين لاتفاق على توقيع نجم الهلال لعقد سيحصل بموجبه على 3.5 مليون دولار سنويًا.

وينتهي عقد اللاعب مع الزعيم السعودي نهاية الشهر الجاري، وارتبط في بداية الأمر بالانتقال للعين لكن المفاوضات لم تُسفر عن شيء ليتغير مساره نحو إمارة دبي.

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وفيما كان الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة، زعمت عدة تقارير تعثر المفاوضات نتيجة مغالاة إدواردو في طلباته المالية للانضمام لشباب الأهلي، إذ يطلب الحصول على 10 ملايين يورو في موسمه الأول، 5 ملايين كمقدم للعقد و5 أخرى كراتب سنوي.

ولم يُعلق أي مسؤول بالنفي أو الإيجاب على تلك الأخبار، ليستمر الغموض حول إدواردو لأيام أخرى.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي ارتدى قميص الهلال قادمًا من بورتو صيف 2015 مقابل 10 ملايين يورو تقريبًا، وقد خاض مع الفريق ما يقرب من 130 مباراة سجل خلالها 66 هدفًا وصنع 85.