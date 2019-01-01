24 ساعة أخيرة ويُعلن "آل سويلم" رئيسًا للنصر السعودي

الرئيس المكلف سيفوز بالتزكية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يتبق سوى 24 ساعة ويُغلق باب الترشح لرئاسة النصر السعودي، إذ سيتم فحص وإعلان قوائم المرشحين والناخبين بدءً من يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري تمهيدًا لإجراء الانتخابات يوم 18 يونيو.

ولم يترشح أحد اليوم الإثنين للانتخابات مما يُبقي سعود آل سويلم الرئيس الحالي المكلف وحيدًا في السباق، بعدما كان قد قدم أوراق ترشيحه أمس الأحد في النادي.

إجماع نصراوي على تزيكة سعود آل سويلم لرئاسة النادي

ويحظى آل سويلم بإجماع نصراوي لاستمراره رئيسًا بالتزكية، بعد نجاحه الكبير في الفترة التي تولى بها رئاسة النادي بالتكليف، وشهدت فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وفي حال لم يُقدم أي شخص آخر أوراقه للترشح ومنافسة آل سويلم غدًا الثلاثاء وهو آخر أيام الترشح، سينجح آل سويلم في الحفاظ على منصبه بالتزكية لأربع سنوات قادمة.