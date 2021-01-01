مطالبات لبرشلونة بسرعة التعاقد مع "نيمار" الإسباني

خطوة ستكون مهمة..

حثّ جيرمان فايا "ماني"، كشاف برشلونة في الأندلس، إدارة النادي الكتالوني على التعاقد مع من وصفه بأنه أهم موهبة في كرة القدم الإسبانية، بريان خيل لاعب إيبار المُعار من إشبيلية.

خيل هو لاعب يبلغ من العمر 19 عامًا ويمكنه اللعب في كل مراكز الهجوم، وهو حاليًا مرتبط بعقد مع إشبيلية حتى صيف 2023، مع محاولات للتمديد في وقت قريب.

صحيح أن برشلونة يُعاني من أزمة مادية كبيرة في الآونة الأخيرة، لكن التعاقد مع المواهب على شاكلة بيدري هو جزء مما تُخطط له إدارة البرسا في الفترة المقبلة.

ماني بدوره تحدث عن خيل في تصريحات لكادينا سير قائلًا "الآن أفضل لاعب في كرة القدم الإسبانية هو بريان خيل، لديه صفات من صفات نيمار، خصوصيته أنه يتمتع بتنوع هائل ويمكنه اللعب كجناح أيمن أو أيسر أو في الوسط".

بيكيه يواجه شبح الإيقاف بعد هجومه على علاقة التحكيم بريال مدريد!

كما أضاف "لقد تحدث مع رامون بلانس (المدير الرياضي لبرشلونة) الذي كان في ذهنه بالفعل بريان خيل".

وتابع "إذا فعلوا ذلك الآن، فسيدفعوا فقط قيمة الشرط الجزائي البالغة 35 مليون يورو، أما إذا جدد لإشبيلية فيصبح هذا الشرط بقيمة 150 مليون يورو".

خيل خاض هذا الموسم بقميص إيبار 15 مباراة على صعيد الليجا وسجل ثلاثة أهداف وصنع واحدًا آخر، ومن المقرر أن يعود إلى إشبيلية مرة أخرى بنهاية هذا الموسم.