بيكيه يواجه شبح الإيقاف بعد هجومه على علاقة التحكيم بريال مدريد!

مفاجأة غير متوقعة..

قرر قسم النزاهة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم فتح تحقيق حول تصريحات جيرارد بيكيه الأخيرة عن علاقة التحكيم بريال مدريد، تحسبًا لإمكانية معاقبته على تشكيكه في ذمة الحكام.

وكان بيكيه قد أطلق تصريحات ساخنة حول التحكيم اعتبر فيها أن النسخة الماضية من الدوري الإسباني كانت الأكثر غرابة فيما يتعلق بالتحكيم ومساعدته للريال في المراحل الأخيرة.

كما لم يكتف الدولي الإسباني بهذا الحد، إذ استشهد بتصريحات الحكم إيتورالدي جونزاليس، الذي قال أن 85% من الحكام يأتون من العاصمة مدريد، ليقول بيكيه أن ذلك كافيًا للتأكيد على صعوبة حياد صافرتهم.

ورغم أن بيكيه حاول في النهاية احتواء الأمر بالتأكيد على احترامه لعمل الحكام، إلا أن قسم النزاهة بالاتحاد الإسباني قرر فتح تحقيق حيال الأمر تمهيدًا لاتخاذ قرار يبدو حاسمًا تجاهه.

المادة 100 من قانون الانضباط تنص على أن يتم إيقاف أي شخص يُشكك في نزاهة التحكيم من أربع مباريات إلى 12 مباراة، مع غرامة مادية تبدأ من 600 يورو حتى 3 آلاف يورو.

الآن، يقوم قسم النزاهة بمراجعة تصريحات بيكيه بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي، إلى جانب مراجعة تصريحات أخرى لمانيلو فيزكاينو، رئيس قادش، شكك فيها في نزاهة التحكيم أيضًا.

الجدير بالذكر أن بيكيه يغيب حاليًا عن الملاعب بسبب الإصابة، مع توقعات بعودته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بيد أنه إن أقر الاتحاد الإسباني إيقافه فلن يهنأ كثيرًا رونالد كومان بتعافي قائده الثاني من الإصابة.