مصيبة بالدي فائدة لبرشلونة.. والدليل ما حدث مع جافي!

هل يستفيد البارسا من النبأ الحزين؟

تعرض نجم برشلونة أليخاندرو بالدي لإصابة كبيرة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا ستبعده عما تبقى من الموسم الجاري.

وأعلن برشلونة خضوع لاعبه الذي أصيب على مستوى أوتار الركبة لعملية جراحية، ما يضاعف متاعب المدرب تشافي هيرنانديز، الذي يعاني من إصابات متكررة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هناك إمكانية لتحقيق استفادة وحيدة من إصابة بالدي الكبيرة، تتمثل في التعاقد مع لاعب بديل (وهو ما كان غير ممكن بسبب الوضع المالي).

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وأضافت: "يمكن لبرشلونة إزالة راتب بالدي من فاتورة رواتبهم، حيث سيغيب لأكثر من 4 أشهر، وهذا من شأنه أن يوفر فرصة للتوقيع مع لاعب آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الأسبوع المقبل".

وسبق لبرشلونة أن لجأ إلى الحيلة ذاتها، حين تعاقد مع فيتور روكي من أتلتيكو باراناينسي في بداية يناير الجاري بدلًا من المصاب جافي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي (سيغيب لنهاية الموسم).

ويواجه برشلونة أزمة في مركز الظهير الأيسر على وجه الخصوص، نظرا لإصابة ماركوس ألونسو أيضا، ويبدو أن البديل الوحيد سيكون " جواو كانسيلو".