مصطفى محمد في خطر.. دييجو كوستا قريب من جلطة سراي

إلى أين سينتقل؟

دخلت الأندية التركية العملاقة في صراع قوي للحصول على توقيع دييجو كوستا، إذ أن الثلاثي جلطة سراي وبشكتاش وطرابزون سبور، جميعهم اتصل بالمهاجم الإسباني.

وكان دييجو كوستا قد رحل عن صفوف أتلتيكو مدريد في يناير الماضي بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي في أعقاب تراجع مستواه بسبب الإصابات الكثيرة وتقدمه في العمر.

التقارير الواردة من الصحف التركية تحدثت عن أن جلطة سراي دخل على خط التفاوض مع كوستا لإقناعه بالانضمام إلى العاصمة التركية، مما يطرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل النجم مصطفى محمد.

صحيح أن الهدف الأول للتعاقد مع كوستا كما ذكرت الصحف هو تعويض الرحيل المفترض لرادميل فالكاو، غير أن الدولي الكولومبي أعلن عبر صحيفة "آس" رغبته في البقاء مع جلطة سراي.

قد يكون هنا كوستا لتعويض مصطفى محمد، فالأنباء الأخيرة أشارت إلى أن الدولي المصري يحظى باهتمام ضخم من قبل عدد من الأندية الأوروبية في مقدمتها مارسيليا الفرنسي.

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غريم جلطة سراي الأزلي بشكتاش قام بعرض 3 مليون يورو كراتب على كوستا، ويُقال أن طرابزون سبور في الساعات الماضية كان على اتصالات وثيقة مع وكيل صاحب الأصول البرازيلية.

بشكل عام، يود كوستا البالغ من العمر 32 عامًا الحصول على راتب يقدر بـ4 ملايين يورو سنويًا، مع رغبة ملحة في الاستمرار داخل قارة أوروبا على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن كوستا لعب على مدار مسيرته الاحترافية مع مختلف الأندية 474 مباراة سجل خلالهم 181 هدفًا مع صناعة 71 آخرين.