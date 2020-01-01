بالمستندات .. الزمالك يرفض مبلغًا كبيرًا لبيع مصطفى محمد، وبيراميدز يُجهز عرضًا مغريًا

هنا صورة للعرض وتفاصيله

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عرضًا مغريًا من فنربخشه التركي لشراء مهاجم الفريق "مصطفى محمد" هذا الصيف.

وأوضح ياسين عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية أن العرض التركي وصلت قيمته إلى 2.5 مليون يورو بجانب 5% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا، وقد نشر صورة للعرض الرسمي الذي وصل الزمالك.

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وأوضح أن رفض الزمالك التخلي عن مهاجمه المصنف من العديد بأنه الأفضل بين مهاجمي مصر حاليًا يعود لرغبته الاستفادة منه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى ترحيب الإدارة ببيعه مقابل العرض المالي المناسب لكن بعد انتهاء مشوار الفريق في البطولة القارية.

وأضاف ياسين أن نادي بيراميدز يُجهز عرضًا مغريًا للتعاقد مع مصطفى محمد هذا الصيف، خاصة في سعي إدارة النادي بناء فريق قوي للمنافسة على ألقاب الموسم القادم، وبعد التعاقد مع ثنائي الأهلي أحمد فتحي ورمضان صبحي.