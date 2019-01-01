علي غزال: اعتذر للجمهور.. لم نكن على قدر المسؤولية

بعد محمد صلاح، من لم يخض أي مباراة في البطولة، يعتذر للجمهور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتذر علي غزال؛ لاعب منتخب مصر، للجمهور في أول رد فعل له بعد إخفاق الفراعنة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا أنه وزملائه لم يكونوا على قدر المسؤولية.

الفراعنة تم الإطاحة بهم من البطولة القارية على أرضهم ووسط جماهيرهم بالهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف وحيد في الوقت القاتل، بدور الـ16.

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وكتب غزال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتذار لكل من ساند ومن حضر وهتف و من لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا ولم نكن قدر المسؤولية".

وأضاف: "قدر الله و ما شاء فعل وربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم و يفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائما مصدر سعادة، شكرًا".

اعتذار لكل من ساند و من حضر و هتف و من لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا و لم نكن قدر المسؤولية، قدر الله و ما شاء فعل و ربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم و يفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائما مصدر سعادة، شكراً. — Aly Ghazal علي غزال (@AlyGhazal) July 7, 2019

صاحب الـ27 احتفظ به المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني المقال، على مقاعد البدلاء طوال الأربع مباريات التي خاضها المنتخب المصري.

يذكر أنه بعد وداع البطولة قرر اتحاد الكرة إقالة أجيري وجهازه الفني والإداري بالكامل قبل انتهاء عقدهم المقرر في عام 2022.

وأطاح الإخفاق كذلك بأغلب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وعلى رأسهم الرئيس هاني أبو ريدة، والذي دعا البقية للاستقالة.