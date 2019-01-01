محمد صلاح: حزين لخروجنا المبكر وسنتعلم من الأخطاء

أول تعليق من محمد صلاح عقب خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر حزنه على خروج الفراعنة المبكر من كأس الأمم الأفريقية، على يد جنوب أفريقيا.

وخسرت مصر مساء أمس السبت، من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، في دور الـ 16 من البطولة.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية، كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية".

وتابع: " لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 7, 2019

ووصل المنتخب المصري إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

الجدير بالذكر أن صلاح سجل هدفين في البطولة، الأول كان في شباك الكونغو، والثاني كان في شباك أوغندا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.