طارق سليمان: لولا الحظ لكان الشناوي الأفضل وهو قادر على تجاوز الصدمة

محمد الشناوي قدم أداءً رائعًا في البطولة، لكن المنتخب ككل لم يظهر بصورة جيدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، على تواصله مع محمد الشناوي؛ حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، للشد من أزره عقب وداع الفراعنة لكأس أمم أفريقيا 2019، معربًا عن شعوره بالأسف لعدم استكمال مشوار المنتخب في البطولة.

الفراعنة حققوا المفاجأة بوداع مبكر للكان من دور الـ16 بعدما تلقوا الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وقال سليمان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "تحدثت مع الشناوي وطالبته بضرورة تجاوز الخروج من البطولة والتركيز في الفترة المقبلة، رغم أنني كنت أُمني نفسي بحصوله على أفضل حارس في البطولة بالنهاية".

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وأضاف: "الشناوي حقق أرقام جيدة في البطولة وتصدى لعدد كبير من الأهداف المحققة، كل ذلك كان سيؤهله بالتأكيد للحصول على جائزة أفضل حارس في الكان، لو كان الحظ حالف منتخبنا بالوصول للنهائي".

مدرب حراس الشياطين الحمر اختتم: "هو قادر على تجاوز صدمة الخروج وتقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن خبرته وشخصيته القوية تمكنانه من تجاوز هذه المرحلة بسرعة والتركيز بقوة مع الأهلي لحسم لقب الدوري".

يذكر أن الأهلي يتواجد حاليًا في إسبانيا، لخوض معسكر إعداد خارجي، يستمر حتى 16 من يوليو الجاري، قبل العودة للقاهرة، لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز.