مصادر صحفية تكشف العقوبة المتوقعة لفهد المولد

اللاعب معرض للإيقاف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة مكة السعودية أن فهد المولد نجم اتحاد جدة رفض الإثنين فتح العينة (B)، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عُقدت له لثبوت تناوله المنشطات.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية قد أعلنت وجود مادة محظورة في عينة أخذت من المولد خلال مباراة الاتحاد أمام النصر في دوري المحترفين السعودي.

وحضر اللاعب اليوم جلسة استماع مع لجنة الرقابة على المنشطات وقد رفض خلالها فتح العينة الثانية.

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وأفادت صحيفة مكة أن مادة أمفيتامين المحظورة قد وُجدت بنسبة 1% فقط في عينة المولد، وأضافت أن المتوقع أن يُعاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر، وأن عودته للعب ستكون مع الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2019-2020.

يُذكر أن لوي هاشم ناظر رئيس الاتحاد قد أعلن تعيين فريقًا قانونيًا لمساندة المولد خلال تلك المحنة.