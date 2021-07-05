مصائب برشلونة لا تنتهي.. فيرنانديش يلجأ لمقاضاة النادي!

اللاعب البرازيلي غير سعيد بطريقة رحيله عن برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة اللاعب ماتيوس فيرنانديش في مقاضاة فريقه السابق برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو برشلونة"، والذي أكد أن اللاعب غير سعيد بطريقة تعامل إدارة الفريق معه.

وكان برشلونة قد أعلن عن فسخ تعاقد اللاعب البرازيلي بقرار أحادي يوم الخميس الماضي الموافق الأول من يوليو.

كابيلو: بيدري كميسي، لم أشاهد مثله أبدًا!

وأوضحت الإذاعة أن اللاعب لا ينوي التخلي عن حقوقه في النادي الكتالوني بسهولة في ظل شعوره بالإحباط مما حدث معه.

وانضم ماتيوس لصفوف برشلونة في صفقة اعتبرها الجميع مفاجأة في البرازيل، نظرًا لأن اللاعب لم يكن يقدم من المستويات ما يلفت له النظر.

وذكرت التقارير أن مصادر مقربة من اللاعب ذكرت أنه كان يملك بعض العروض ولم يكن يمانع الرحيل، لذلك كان قرار برشلونة غريبًا بالنسبة له، وفي الوقت نفسه نفى النادي الكتالوني تلك الأنباء.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد كلف برشلونة حوالي سبعة مليون يورو، ولم يلعب مباراة واحدة مع الفريق الأول، حيث خرج في إعارة لبلد الوليد ولم ينجح هناك حتى.