كابيلو: بيدري كميسي، لم أشاهد مثله أبدًا!

فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لريال مدريد يتحدث عن ليونيل ميسي وبيدري جونزاليز.

أشاد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني باللاعب الشاب بيدري جونزاليز نجم فريق برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن بيدري يذكره بميسي في بداية ميسرته.

وقال كابيلو: "أنا أحب بيدري كثيرًا، لم أشاهد أي لاعب عمره 18 عامًا بتلك الشخصية والجودة مثله، لديه ثقة مذهلة، ويعمل بقوة ويركض ويدافع ويهاجم".

وأضاف: "الجميع يعرف أنني عندما شاهدت ميسي للمرة الأولى قلت إنه سيكون ظاهرة في كرة القدم وإنني أحببته".

وأردف: "حسنًا، دعونا نقول أن بيدري كلاعب وسط ملعب يستطيع أن يكون مثله، واحد من الأفضل في العالم، هو يملك الإمكانيات لذلك".

وأنهى كلماته بالحديث عن لقاء إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020: "ستكون مواجهة صعبة للغاية على الفريقين".

جدير بالذكر أن مواجهة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 تقام مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن.