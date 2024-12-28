مشروع جديد بالمدينة الرياضية.. برشلونة يسير على خطى ريال مدريد ومانشستر سيتي

ما مقترح البارسا؟

يعتزم نادي برشلونة بناء مقر إقامة للفريق الأول في المدينة الرياضية سانت جوان ديسباي، بتكلفة تقديرية 6 ملايين يورو.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المبنى يستهدف توفير مكان إقامة للاعبين عند عودتهم من الرحلات المتأخرة بالإضافة إلى استخدامه كموقع للتجمعات قبل المباريات، ما يقلل من التكاليف اللوجستية ويوفر بيئة مريحة للاعبين.

وأوضحت أنه سيتم بناء المبنى بالقرب من الملعب الذي يحمل اسم "تيتو فيلانوفا" لضمان سهولة الوصول والخصوصية، علمًا بأنه سيتم تمويل الإنشاءات من حقوق الرعاية.

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وسوف يشمل المشروع غرف نوم وغرفة طعام وغرف اجتماعات، علمًا بأنه سيتم تخصيص المبنى بشكل أساسي للفريق الأول مع إمكانية استخدامه من قِبل فرق أخرى (مثل فريق السيدات).

وحسب مصادر بالنادي، فإن "بناء هذا المقر هو مجرد اقتراح، ولا يوجد جدول زمني للأعمال أو مخطط مُعتمد".

وختمت: "سيُعوّض المبنى الجديد نقصًا في النادي الكتالوني، مقارنةً بالمنافسين الرئيسيين الذين يتنافس معهم، إذ يمتلك ريال مدريد في فالديبيباس، ومانشستر سيتي بجوار ملعب الاتحاد، وباريس سان جيرمان في بويسي، مراكز رياضية أكثر حداثة وتطورًا".