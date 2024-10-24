"مشروعنا أصعب من الهلال" .. مدرب العين الإماراتي يرفض سياسة الأموال الطائلة ويستشهد بكانسيلو ولودي!

بعد فوز الهلال على العين (5-4) في النخبة الآسيوية..

أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين الإماراتي، أن فريقه لا يعتمد سياسة الأموال الطائلة من أجل بناء الفريق وتدعيم مشروعه، على النقيض من الهلال، مضيفًا أن العين يحتاج للصبر والعمل، والثقة في لاعبيه.

وحقق الهلال فوزًا مثيرًا على مضيفه العين، حامل اللقب الآسيوي، بنتيجة (5-4)، في مباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال النخبة، على ملعب هزاع بن زايد، ليواصل صدارته لمجموعة الغرب في البطولة، برصيد 9 نقاط.

وقال كريسبو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة العين ودبا الحصن بالدوري الإماراتي، "عندما تقوم ببناء فريق، لديك طريقتان؛ بالمال أو بدون مال، إذا قمت ببناء فريق بالمال، ستحتاج وقتًا أقل في البناء، وإذا أنفقت قليلًا ستحتاج وقتًا أطول".

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وأضاف "إذا ألقيت نظرة على فريقنا، فلدينا العديد من اللاعبين بأعمار صغيرة، ما يعني أننا لدينا فريق يحتاج للتطور والوقت، وإذا نظرت إلى فريق مثل الهلال، فحينما وجد أنه يعاني من مشكلات دفاعية، قام بشراء كانسيلو ولودي بأموال طائلة، هنا الوضع مختلف ونحن نتفهم ذلك، ما يعني أننا نحتاج للصبر والعمل، والثقة في لاعبينا ومنحهم الفرصة للتعلم من أخطائهم، وأنا سعيد بهذا المشروع".

ونوه كريسبو بأنه سيستعين باللاعبين الذين لم يشاركوا دقائق كثيرة أمام الهلال، في مباراة دبا الحصن، ويستحيل أن يكرر نفس الـ11 لاعبًا، من أجل منح اللاعبين فرصة للاستشفاء، واصفًا الأمر بأنه ليس مثل لعبة Football Manager، ويجب حصول اللاعبين على قدر من الناحية البدنية والاستشفاء، بعدما بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام الهلال، في ظل استعداد العين أيضًا لملاقاة الأهلي المصري، يوم الثلاثاء المُقبل، في بطولة كأس إنتركونتينينال.