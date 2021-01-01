مشادة بين كومان ومونشي بسبب ميسي

لقطات التقطها الإعلام الإسباني

نقل الإعلام الإسباني مشادة حامية بين مدرب برشلونة رونالد كومان والمدير الرياضي لإشبيلية مونشي أثناء لقاء الفريقين الأخير لحساب منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر على إشبيلية بهدفين نظيفين مساء السبت لحساب منافسات الليجا على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

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وأوضحت "موفيستار" في مقطع فيديو نشرته من اللقاء أن سبب المشادة كان بسبب مطالبة مونشي بأن يحصل ليونيل ميسي على بطاقة صفراء بالدقيقة 44.

وعندما لم يتحصل الأرجنتيني على البطاقة قال المدير الرياضي لإشبيلية: "يبدو أن تصرفات الشخص كثير البكاء أتت بثمارها"، في إشارة إلى كومان.

كومان بدوره لم يفوت فرصة الرد مباشرة، إذ استدار نحو المدرجات حيث يتواجد مونشي وأشار له بسخرية أنه يتفق مع رأيه.

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الأجواء ساخنة بين الناديين في ظل تعدد اللقاءات بينهما، إذ كان اللقاء السبت الثالث هذا الموسم، إذ لعبا في مناسبتين بالدوري ومرة بالكأس.

وسيلعب الفريقان مجدداً هذا الأسبوع ولكن في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد سابق فوز إشبيلية ذهاباً بهدفين نظيفين على ملعبه.